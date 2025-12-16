Langenbernsdorf: Bienenburg bietet Insekten Unterschlupf

Werdau
Ein neues Biotop bereichert den Bauernhof von Frank Rose. Es unterstützt Insektenvielfalt und bietet weiteren Tieren Schutz.
Eine Bienenburg steht jetzt auf einer Fläche des Bauernhofes von Frank Rose in Langenbernsdorf. Sie dient laut André Oehler vom Landschaftspflegeverband (LPV) Westsachsen Insekten als Lebensraum. „Heimische Wildbienen und andere Insektenarten finden in Sandfläche, Lehmwand und Holzstämmen ihren Brutplatz und einen Ort zum Überwintern. Auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.