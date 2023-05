Langenbernsdorf: "Ein Dorf singt" - kleiner Film zum zehnjährigen Jubiläum des Projekts erschienen

Seit zehn Jahren heißt es in der Gemeinde Langenbernsdorf: Ein Dorf singt! Dorfchor, Solisten und die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach geben seitdem auch regelmäßig chorsinfonische Konzerte im Saal des Landgasthofes "Weißes Roß". "Die Pandemie konnte uns so gut wie nichts anhaben. Im Gegenteil, heute ist unser Gesangverein so gut...