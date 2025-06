Langenbernsdorf: Geld an Betrüger verloren

Eine Westsächsin hatte auf ein Treffen mit ihrem Lieblingsschauspieler gehofft.

Langenbernsdorf.

In der Hoffnung auf ein Treffen mit dem Lieblingsschauspieler ist eine Westsächsin an einen Betrüger geraten. Darüber hat die Polizei informiert. Eine 35-Jährige hatte Anfang 2024 eine E-Mail von einem Unbekannten erhalten, der sich als Sekretär eines internationalen Schauspielers ausgab, dem sie in den sozialen Medien folgte. Er stellte ihr ein Treffen mit ihrem Idol in Aussicht und überzeugte sie, zur Finanzierung des Aufenthalts 7500 Euro in sogenannte Steam-Karten zu investieren und die Codes zu übermitteln. Später forderte er weitere 7500 Euro – auch dem ist die Geschädigte nachgekommen. Als sie noch 35.000 Euro Anwaltskosten begleichen sollte, informierte sie am Dienstag schließlich die Polizei. (jarn)