Langenbernsdorf: „Orgelsax“ spielt in der Katharinenkirche

Das Musiker-Duo bietet am Freitag Klassisches und viele eigene Kompositionen.

Das Duo „Orgelsax“ gestaltet am 3. Oktober das traditionelle Konzert zum Tag der deutschen Einheit in der Katharinenkirche in Langenbernsdorf. Bereits seit 1997 spielen Ralf Benschu, Saxofonist der Gruppe „Keimzeit“, und Jens Goldhardt, Organist an der Margarethenkirche in Gotha, zusammen. Durch Bewegungen im Raum während des Musizierens...