  • Langenhessen im Modellbahn-Fieber: Westernlandschaft und Schmalspurbahn aus dem 3D-Drucker

Niclas Pohl (l.) und Markus Pecher an der Anlage „Westdau Valley“.
Niclas Pohl (l.) und Markus Pecher an der Anlage „Westdau Valley“. Bild: André Kleber
Werdau
Langenhessen im Modellbahn-Fieber: Westernlandschaft und Schmalspurbahn aus dem 3D-Drucker
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Detailreiche Anlagen und liebevoll gestaltete Szenen: Die Modellbahn-Ausstellung im Koberbachcentrum lockt am Feiertag und am kommenden Wochenende mit 13 Anlagen auf 650 Quadratmetern.

Züge rauschen durchs Miniatur-Westernland, Kinder basteln eifrig kleine Häuschen: In Langenhessen steht wieder alles im Zeichen der Modelleisenbahn. Die große Ausstellung im Koberbachcentrum öffnet am Buß- und Bettag sowie am Wochenende ihre Türen – jeweils von 10 bis 17 Uhr. Auf 650 Quadratmetern zeigt der Modellbahnclub Langenhessen 13...
