Langenhessen im Modellbahn-Fieber: Westernlandschaft und Schmalspurbahn aus dem 3D-Drucker

Werdau
Detailreiche Anlagen und liebevoll gestaltete Szenen: Die Modellbahn-Ausstellung im Koberbachcentrum lockt am Feiertag und am kommenden Wochenende mit 13 Anlagen auf 650 Quadratmetern.
Züge rauschen durchs Miniatur-Westernland, Kinder basteln eifrig kleine Häuschen: In Langenhessen steht wieder alles im Zeichen der Modelleisenbahn. Die große Ausstellung im Koberbachcentrum öffnet am Buß- und Bettag sowie am Wochenende ihre Türen – jeweils von 10 bis 17 Uhr. Auf 650 Quadratmetern zeigt der Modellbahnclub Langenhessen 13...
