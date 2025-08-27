Langenhessenerin lädt wieder zur „Kunst im Hof“ ein

Werdau
Mehrere Kunstschaffende aus der Region wollen ihre Werke bei Andrea Müller den Besuchern vorstellen.
„Kunst im Hof“ heißt es zum 17. Mal am 30. August in Langenhessen. Unter diesem Motto zeigen mehrere Kunstschaffende aus der Region einige ihrer aktuellen Arbeiten. Zu sehen sind unter anderem Werke von Barbara Haubold oder Silvia Ackermann. Auch Gastgeberin Andrea Müller stellt neueste Werke vor. „Seit 2016 treffen sich die Mitglieder des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.