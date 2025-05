Langenreinsdorf gedenkt der Opfer des Zweiten Weltkrieges

In der Kirche des Crimmitschauer Ortsteiles ist bis November eine Ausstellung zu dem Thema zu sehen.

Im Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges, auch aus Langenreinsdorf, findet am 11. Mai, 8.45 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Kirche statt. Im Anschluss werden gegen 9.30 Uhr am Mahnmal für die Gefallenen des Ersten und Zeiten Weltkrieges weiße Rosen niedergelegt. In der Kirche ist eine Ausstellung mit Dokumenten und Fotografien zu...