Langenreinsdorfer Fasching wird märchenhaft: Wenn Drachen und Dichter tanzen

Magie in Rekordzeit: Ab 7. Februar lädt der Faschingsclub in eine lebendige Bücherwelt ein. Mit Drachen, Tänzen und Überraschungen, die jede Show zum Kapitel eines Spektakels machen.

Mit einem Sprung ins neue Jahr startet der Langenreinsdorfer Faschingsclub direkt in den Veranstaltungs-Endspurt. Unter dem Motto „Legenden, Fabelwesen, Drachen – wir lassen Bücher zum Leben erwachen“ verwandelt sich ein Saal in eine zauberhafte Bücherwelt. Im ehemaligen Gasthof „Weißer Schwan“ riecht es nicht nach altem Papier,... Mit einem Sprung ins neue Jahr startet der Langenreinsdorfer Faschingsclub direkt in den Veranstaltungs-Endspurt. Unter dem Motto „Legenden, Fabelwesen, Drachen – wir lassen Bücher zum Leben erwachen“ verwandelt sich ein Saal in eine zauberhafte Bücherwelt. Im ehemaligen Gasthof „Weißer Schwan“ riecht es nicht nach altem Papier,...