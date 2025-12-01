Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Lauterbach kommt in Schwung: Erste Weihnachtspyramide feierlich enthüllt

Das gesamte Dorf ist auf den Beinen: Lauterbach schiebt seine erste Pyramide an.
Das gesamte Dorf ist auf den Beinen: Lauterbach schiebt seine erste Pyramide an. Bild: Roland Wagner
Das gesamte Dorf ist auf den Beinen: Lauterbach schiebt seine erste Pyramide an.
Das gesamte Dorf ist auf den Beinen: Lauterbach schiebt seine erste Pyramide an. Bild: Roland Wagner
Werdau
Lauterbach kommt in Schwung: Erste Weihnachtspyramide feierlich enthüllt
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Kinderliedern bis Lichterglanz: Beim ersten Pyramidenfest wurde gefeiert und ein neues Dorf-Highlight eingeweiht – mit Pfarrer, Landwirt, Feuerwehrman und Handwerker.

Beim 1. Pyramidenanschieben des Lauterbacher Landlustvereins war fast das ganze Dorf auf den Beinen. Vereinsvorsitzende Juliane Küttner zeigte sich überwältigt: „Mit so vielen Besuchern hatten wir beim besten Willen nicht gerechnet.“ Alles war ehrenamtlich organisiert – von der Planung bis zum Ausschank. Die „Kleinen Räuber“ vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
Werdau: Pyramidenanschieben und Plätzel-Verkauf für die Fontäne im Teich
Im Werdauer Landwehrgrund wird am Sonntag die Pyramide angedreht.
Im Landwehrgrund wird am Sonntag gefeiert. Auch Steinpleis und Königswalde laden zum geselligen Beisammensein im Lichterglanz ein.
Annegret Riedel
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
27.11.2025
2 min.
Premiere in Lauterbach: Erste Dorfpyramide wird feierlich angeschoben
So ähnlich wird sich die neue Pyramide präsentieren – ein Vorgeschmack auf das Schmuckstück.
Im Neukirchener Ortsteil beginnt eine neue Tradition: Beim ersten Pyramidenanschieben feiert der Ort ein Unikat – mit Lichterglanz, Figuren und einem festlichen Rahmenprogramm.
Roland Wagner
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel