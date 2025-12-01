Lauterbach kommt in Schwung: Erste Weihnachtspyramide feierlich enthüllt

Werdau
Von Kinderliedern bis Lichterglanz: Beim ersten Pyramidenfest wurde gefeiert und ein neues Dorf-Highlight eingeweiht – mit Pfarrer, Landwirt, Feuerwehrman und Handwerker.
Beim 1. Pyramidenanschieben des Lauterbacher Landlustvereins war fast das ganze Dorf auf den Beinen. Vereinsvorsitzende Juliane Küttner zeigte sich überwältigt: „Mit so vielen Besuchern hatten wir beim besten Willen nicht gerechnet.“ Alles war ehrenamtlich organisiert – von der Planung bis zum Ausschank. Die „Kleinen Räuber“ vom...
