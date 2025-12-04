Leipziger Straße in Frankenhausen weiter dicht: Nächste Woche kommt der Asphalt

Werdau
Auf einer wichtigen Verbindungsstraße in Richtung Thüringen wird noch bis etwa Mitte Dezember gebaut. Anlieger und Autofahrer brauchen Geduld.
Die Leipziger Straße im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen ist weiter dicht: Dort wird ein 230 Meter langer Abschnitt der S 54 grundhaft ausgebaut, sagt Sigrid Rehak, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Auf der Baustelle werden aktuell die Bordsteine gesetzt. Parallel dazu erfolgt der Einbau der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.