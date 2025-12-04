Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Leipziger Straße in Frankenhausen weiter dicht: Nächste Woche kommt der Asphalt

Die Leipziger Straße in Frankenhausen wird breiter und erhält einen einseitigen Gehweg.
Die Leipziger Straße in Frankenhausen wird breiter und erhält einen einseitigen Gehweg.
Werdau
Leipziger Straße in Frankenhausen weiter dicht: Nächste Woche kommt der Asphalt
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einer wichtigen Verbindungsstraße in Richtung Thüringen wird noch bis etwa Mitte Dezember gebaut. Anlieger und Autofahrer brauchen Geduld.

Die Leipziger Straße im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen ist weiter dicht: Dort wird ein 230 Meter langer Abschnitt der S 54 grundhaft ausgebaut, sagt Sigrid Rehak, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Auf der Baustelle werden aktuell die Bordsteine gesetzt. Parallel dazu erfolgt der Einbau der...
15:53 Uhr
2 min.
Galerie und Verein laden zu „Advent im Herrenhaus“: Sechs besondere Tage im Advent
Galeristin Kathrin Lahl lädt zur Adventsausstellung „Season of Light“ ins historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad.
Das historische Herrenhaus Himmelmühle in Thermalbad Wiesenbad öffnet an sechs Tagen seine Türen. Am Wochenende wird eine Ausstellung eröffnet. Was Besucher sonst noch erwartet.
Holk Dohle
23.09.2025
2 min.
Nächster Bauabschnitt gestartet: Straße in Frankenhausen bis Mitte Dezember dicht
Bis Mitte Dezember soll sich der Ausbau der Leipziger Straße in Frankenhausen hinziehen.
In dem Crimmitschauer Ortsteil wird ein Teil der Leipziger Straße saniert – mit breiterer Fahrbahn, neuem Gehweg und Umleitungen.
Jochen Walther
02.10.2025
1 min.
Leipziger Straße in Frankenhausen wird ausgebaut: Plan liegt öffentlich aus
Die Leipziger Straße soll auf einem 490-Meter-Abschnitt grundhaft ausgebaut werden.
Betroffen ist ein rund 490 Meter langer Abschnitt zwischen Uferstraße und Gösauer Straße. Auch Gehwege und Stützmauern sind Teil des Vorhabens.
Jochen Walther
15:54 Uhr
2 min.
Adorfs Museum und Viola-Parkplatz: Was noch fehlt
Neu in Adorf: Fahrradparkplatz und E-Bike-Ladestation für das Erlebniszentrum Perlmutter.
Zweieinhalb Monate nach Eröffnung des Erlebnismuseums Perlmutter fehlt es noch an der Ausschilderung. Auch der neue Innenstadt-Parkplatz ist noch nicht komplett. Andere Aufgaben sind indes erledigt.
Ronny Hager
03.12.2025
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
