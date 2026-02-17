Lesung im Schloss Blankenhain: Briefe aus der NS-Zeit enthüllen Familiengeschichten

Am 22. Februar stellt Historiker Joachim Krause sein Buch „Fremde Eltern – Zeitgeschichte in Tagebüchern und Briefen 1933–1945“ vor. Grundlage sind rund 2000 Briefe und Tagebücher.

Wie lebte eine Familie im Nationalsozialismus? Welche Konflikte, Hoffnungen und Widersprüche prägten den Alltag? Antworten darauf liefert eine außergewöhnliche Entdeckung von Historiker Joachim Krause aus Schönberg. Auf dem Dachboden des Pfarrhauses fand er Jahrzehnte nach dem Tod seiner Eltern rund 2000 Briefe und mehrere Tagebücher aus den...