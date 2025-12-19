Lichtblicke für Werdau: Stadtwerke-Team repariert 550 Lampen im Jahr

Die Pleißestadt hat 2700 Leuchtpunkte. Und die Stadtwerke sind ständig im Einsatz, wenn Laternen streiken oder Schäden gemeldet werden.

Wenn das markante Stadtwerke-Fahrzeug mit Hebebühne durch Werdau rollt, ist meist eine Straßenlampe kaputt. Rund 2700 Leuchtpunkte gibt es – und etwa 550-mal rückten die Stadtwerke in diesem Jahr aus, um Störungen zu beheben. Ob defekte Lampe, Kabelfehler, Unfall- oder Vandalismusschäden: Mal geht es schnell, mal dauert es Tage. In der...