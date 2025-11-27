Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lichter, Budenzauber und Shopping: Crimmitschau öffnet am 7. Dezember die Türen

Während des Crimmitschauer Weihnachtsmarktes dürfen die Läden am 7. Dezember öffnen.
Während des Crimmitschauer Weihnachtsmarktes dürfen die Läden am 7. Dezember öffnen.
Werdau
Lichter, Budenzauber und Shopping: Crimmitschau öffnet am 7. Dezember die Türen
Von Jochen Walther
Zum Weihnachtsmarkt öffnen auch die Läden der Innenstadt – ideal für einen festlichen Einkaufsbummel mit Glühwein und Geschenkideen.

Der Weihnachtsmarkt in Crimmitschau bringt auch in diesem Jahr eine Besonderheit mit sich: Am 7. Dezember dürfen viele Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Der Stadtrat hat grünes Licht gegeben. Damit soll den Besuchern des Weihnachtsmarktes ein zusätzliches Einkaufserlebnis geboten werden. Die Sonntagsöffnung gilt für die...
