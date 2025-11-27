Lichter, Budenzauber und Shopping: Crimmitschau öffnet am 7. Dezember die Türen

Zum Weihnachtsmarkt öffnen auch die Läden der Innenstadt – ideal für einen festlichen Einkaufsbummel mit Glühwein und Geschenkideen.

Der Weihnachtsmarkt in Crimmitschau bringt auch in diesem Jahr eine Besonderheit mit sich: Am 7. Dezember dürfen viele Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Der Stadtrat hat grünes Licht gegeben. Damit soll den Besuchern des Weihnachtsmarktes ein zusätzliches Einkaufserlebnis geboten werden. Die Sonntagsöffnung gilt für die...