Gleich mehrere Unfälle verursachte ein Lkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag.
Gleich mehrere Unfälle verursachte ein Lkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag.
Werdau
Lkw mit Hänger eckt mehrfach in Langenbernsdorf an
Von Uta Pasler
Nach vergeblichen Befreiungsversuchen bleibt der Sattelzug im Straßengraben liegen. Warum auch die Feuerwehr zum Einsatz gekommen ist.

Ein 14.000-Euro-Schaden ist in der Nacht zum Dienstag in der Langenbernsdorfer Bachstraße entstanden, nachdem der Fahrer eines Sattelzuges inklusive Hänger mehrere Unfälle verursacht hatte, sagte Annekatrin Liebisch von der Polizei. Wegen einer Umleitung musste der Lkw-Fahrer die Hauptstraße verlassen. Dabei beschädigte er den Zaun eines...
