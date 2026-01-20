MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Mängel, Unsicherheit, offene Fragen: Die Pleite mehrerer Vivet-Firmen trifft auch Mieter in Werdau

Die Mieter des Komplexes an der Ziegelstraße sind informiert worden, dass der Vermieter, die Leokon P7 GmbH, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat.
Die Mieter des Komplexes an der Ziegelstraße sind informiert worden, dass der Vermieter, die Leokon P7 GmbH, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Bild: Walther
Ende des Vorjahres waren die Mieter der Wohnanlage mehrere Tag ohne Fernwärme und Warmwasser.
Ende des Vorjahres waren die Mieter der Wohnanlage mehrere Tag ohne Fernwärme und Warmwasser. Bild: R. Köhler
Immer mehr Mieter kehren dem Immobilienobjekt den Rücken und suchen sich eine neue Bleibe.
Immer mehr Mieter kehren dem Immobilienobjekt den Rücken und suchen sich eine neue Bleibe. Bild: Walther
Die Mieter des Komplexes an der Ziegelstraße sind informiert worden, dass der Vermieter, die Leokon P7 GmbH, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat.
Die Mieter des Komplexes an der Ziegelstraße sind informiert worden, dass der Vermieter, die Leokon P7 GmbH, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Bild: Walther
Ende des Vorjahres waren die Mieter der Wohnanlage mehrere Tag ohne Fernwärme und Warmwasser.
Ende des Vorjahres waren die Mieter der Wohnanlage mehrere Tag ohne Fernwärme und Warmwasser. Bild: R. Köhler
Immer mehr Mieter kehren dem Immobilienobjekt den Rücken und suchen sich eine neue Bleibe.
Immer mehr Mieter kehren dem Immobilienobjekt den Rücken und suchen sich eine neue Bleibe. Bild: Walther
Werdau
Mängel, Unsicherheit, offene Fragen: Die Pleite mehrerer Vivet-Firmen trifft auch Mieter in Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der beauftragte Insolvenzverwalter versucht, den Verfall der Wohnanlage an der Ziegelstraße zu stoppen. Die restlichen Bewohner werden aufgefordert, die Miete weiterhin pünktlich zu bezahlen.

Sie sucht zwei Wohnungen und kämpft für die Würde ihrer Familie. Bärbel Zimmermann wirkt gefasst, aber müde. Ihre 79-jährige Mutter und deren beinahe gleichaltrige Schwester wohnen seit Jahren im Häuserkomplex an der Ziegelstraße 4 bis 4c in Werdau. Doch der Fahrstuhl funktioniert seit Monaten nicht, die Heizung war zwischenzeitlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
23.12.2025
1 min.
Zahlungszusage nach Kälte-Schock: Werdauer Häuser wieder am Netz
Die Kälte hat ein Ende: Insolvenzverwalter macht Zahlungszusage gegenüber Stadtwerken.
Nach einer Woche ohne Heizung gibt es wieder Wärme an der Ziegelstraße. Darauf einigte sich der Insolvenzverwalter mit den Stadtwerken.
Jochen Walther
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
21:00 Uhr
7 min.
Klavier-Comedian William Wahl vor seinem Zwickau-Debüt: „Es geht darum, gemeinsam etwas zu fühlen“
William Wahl freut sich auf seinen ersten Auftritt in Zwickau. Sein Gastspiel in Chemnitz Mitte März musste er um ein Jahr verschieben. Zum fraglichen Termin nimmt er in Mainz den Deutschen Kleinkunstpreis entgegen.
Der 52-Jährige Kölner kommt am 6. Februar erstmals in die „Neue Welt“. Im Interview redet er über das Miteinander, Inspiration, Udo Jürgens – und warum er sein Konzert in Chemnitz gern verschoben hat.
Torsten Kohlschein
21:00 Uhr
4 min.
Auf den Spuren von Olympiasieger Lukas Märtens: Schwimmerin aus dem Erzgebirge eifert Vorbild nach
Magdalena Uhlig vom SV Schneeberg hat beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg einige Medaillen geholt.
Magdalena Uhlig aus Carlsfeld gehört zu den Medaillengaranten des SV Schneeberg. Auch beim vereinseigenen Schwimmfest lieferte die Zwölfjährige stark ab. Eine Disziplin liegt ihr besonders.
Ralf Wendland und Anna Neef
20.12.2025
4 min.
Mieter frieren vor Weihnachten in Werdau: „Dann ist meine Kaution bestimmt auch futsch“
Daniela Frank hat wie Nachbar René Frick pünktlich die Miete überwiesen. Beide sind sauer auf ihren Vermieter, wollen nur noch weg. Sie hoffen auf die Hilfe der Werdauer Großvermieter.
Vor dem Jahreswechsel bleibt die Heizung im Wohnquartier an der Ziegelstraße aus: Die Werdauer Großvermieter vermitteln Ersatzwohnungen. Und der Eigentümer? Bleibt weiter verschwunden.
Jochen Walther
Mehr Artikel