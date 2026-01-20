Mängel, Unsicherheit, offene Fragen: Die Pleite mehrerer Vivet-Firmen trifft auch Mieter in Werdau

Der beauftragte Insolvenzverwalter versucht, den Verfall der Wohnanlage an der Ziegelstraße zu stoppen. Die restlichen Bewohner werden aufgefordert, die Miete weiterhin pünktlich zu bezahlen.

Sie sucht zwei Wohnungen und kämpft für die Würde ihrer Familie. Bärbel Zimmermann wirkt gefasst, aber müde. Ihre 79-jährige Mutter und deren beinahe gleichaltrige Schwester wohnen seit Jahren im Häuserkomplex an der Ziegelstraße 4 bis 4c in Werdau. Doch der Fahrstuhl funktioniert seit Monaten nicht, die Heizung war zwischenzeitlich...