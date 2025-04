Mann fährt beim Start gegen Carport und am Ziel gegen Auto

Ein 86-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Zwickau und Crimmitschau beim Losfahren einen Carport und beim Einparken ein Auto touchiert.

Crimmitschau.

Ein Autofahrer hat am Dienstag beim Losfahren in Zwickau und beim Einparken in Crimmitschau je einen Unfall verursacht. Laut Christina Friedrich von der Zwickauer Polizeidirektion meldeten Zeugen, dass ein Honda-Fahrer beim Einparken auf der Oberen Frankfurter Straße in Crimmitschau gegen einen geparkten Opel gestoßen war. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Honda bereits beschädigt war. So kam heraus, dass der 86-Jährige beim Losfahren in Zwickau gegen einen Carport gefahren war. Es entstand Sachschaden von rund 6500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann Medikamente genommen, die sich möglicherweise auf die Fahrtüchtigkeit auswirkten. Er wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (kru)