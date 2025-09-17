Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Marschieren, Schießen, Retten: Reservisten proben den Ernstfall in Werdau

Bundeswehr-Reservisten absolvieren an der Landessportschule Werdau ein straffes Programm.
Bundeswehr-Reservisten absolvieren an der Landessportschule Werdau ein straffes Programm. Bild: J. Walther
Bundeswehr-Reservisten absolvieren an der Landessportschule Werdau ein straffes Programm.
Bundeswehr-Reservisten absolvieren an der Landessportschule Werdau ein straffes Programm. Bild: J. Walther
Werdau
Marschieren, Schießen, Retten: Reservisten proben den Ernstfall in Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tarnuniform statt Bürostuhl: Ab Freitag wird die Landessportschule zum Übungsplatz für Reservisten aus dem ganzen Land – mit Gepäckmarsch, ABC-Training und Sanitätskurs wie bei der Truppe.

Ab Freitag wird die Landessportschule in Werdau-West zum Übungsplatz für rund 45 Reservisten. Sie kommen aus ganz Deutschland, um ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu testen und militärische Grundfertigkeiten aufzufrischen – unter Bedingungen wie bei der aktiven Truppe. Auf dem Programm stehen 100 Meter Kleiderschwimmen, ein Marsch mit 15...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
19:39 Uhr
2 min.
Werdau feiert Herkunft und Heimat: Spätaussiedlertag am Samstag mit Bühnenprogramm
Nach den Zelten folgt der Aufbau der Bühne. In Werdau treffen sich Sachsens Aussiedler.
Chöre, Lesung, Stadtführungen und Gespräche: Auf dem Markt treffen sich Spätaussiedler aus ganz Sachsen – ein Fest der Begegnung, Erinnerung und kulturellen Vielfalt. Alle sind willkommen.
Jochen Walther
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
12.09.2025
3 min.
Jet schraubt an der Zukunft: Werdauer Tankstelle schließt demnächst kurzzeitig
Die Tankstelle an der Uferstraße in Werdau wird noch bis Anfang Oktober schick gemacht.
Die Modernisierung läuft auf Hochtouren: Aus einem klassischen Tankstellen-Standort wird ein Treffpunkt mit frischem Look. Wer hier einkauft, soll sich wie in einem kleinen Supermarkt fühlen.
Jochen Walther
Mehr Artikel