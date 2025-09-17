Marschieren, Schießen, Retten: Reservisten proben den Ernstfall in Werdau

Tarnuniform statt Bürostuhl: Ab Freitag wird die Landessportschule zum Übungsplatz für Reservisten aus dem ganzen Land – mit Gepäckmarsch, ABC-Training und Sanitätskurs wie bei der Truppe.

Ab Freitag wird die Landessportschule in Werdau-West zum Übungsplatz für rund 45 Reservisten. Sie kommen aus ganz Deutschland, um ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu testen und militärische Grundfertigkeiten aufzufrischen – unter Bedingungen wie bei der aktiven Truppe. Auf dem Programm stehen 100 Meter Kleiderschwimmen, ein Marsch mit 15... Ab Freitag wird die Landessportschule in Werdau-West zum Übungsplatz für rund 45 Reservisten. Sie kommen aus ganz Deutschland, um ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu testen und militärische Grundfertigkeiten aufzufrischen – unter Bedingungen wie bei der aktiven Truppe. Auf dem Programm stehen 100 Meter Kleiderschwimmen, ein Marsch mit 15...