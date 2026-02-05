Mathe, Chemie, Physik: Werdauer Gymnasiasten sahnen bei Olympiaden ab

Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums erzielen Spitzenplätze in den naturwissenschaftlichen Fächern und zeigen auch beim Planspiel Börse ihr Talent.

Fragt man Anton Ruderisch und Tim Kühleis nach ihrem Lieblingsfach, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: Mathematik. Was für viele Schülerinnen und Schüler der Horror ist, bereitet den beiden Gymnasiasten des Werdauer Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums große Freude. Und darin bringen sie beeindruckende Leistungen. Der Fünft- und...