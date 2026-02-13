MENÜ
Das Werdauer Gymnasium hat seinen Titel als „Klimaschule“ erfolgreich verteidigt.
Das Werdauer Gymnasium hat seinen Titel als „Klimaschule“ erfolgreich verteidigt. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Werdauer Gymnasium verteidigt seinen Titel als „Klimaschule“
Von Annegret Riedel
Mit vielfältigen Projekten rund um Nachhaltigkeit sichert sich die hiesige Schule den Status für weitere fünf Jahre.

Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Werdau hat seinen Status als „Klimaschule“ erfolgreich rezertifiziert. Wie Schulleiterin Bärbel Frühauf sagte, sicherte sich die Schule den Titel innerhalb der 9. Klimaschulkonferenz im Sächsischen Landtag für weitere fünf Jahre. In Sachsen tragen inzwischen 60 Schulen das Prädikat.
