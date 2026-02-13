Werdauer Gymnasium verteidigt seinen Titel als „Klimaschule“

Werdau
Mit vielfältigen Projekten rund um Nachhaltigkeit sichert sich die hiesige Schule den Status für weitere fünf Jahre.
Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Werdau hat seinen Status als „Klimaschule“ erfolgreich rezertifiziert. Wie Schulleiterin Bärbel Frühauf sagte, sicherte sich die Schule den Titel innerhalb der 9. Klimaschulkonferenz im Sächsischen Landtag für weitere fünf Jahre. In Sachsen tragen inzwischen 60 Schulen das Prädikat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.