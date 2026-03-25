McDonald’s kommt nach Steinpleis: Baustart neben Pleißen-Center Ende April

Lange wurde gesucht, jetzt steht der Zeitplan: Die Genehmigung liegt vor, die Eröffnung des Projekts ist im dritten Quartal vorgesehen.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Ende April sollen in Steinpleis die ersten Bagger rollen. Neben dem Einkaufszentrum Pleißen-Center beginnt damit ein Bauprojekt, das die Stadt Werdau über Jahre hinweg beschäftigt hat. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt den Zeitplan. Die Baugenehmigung hatte die Stadt bereits im Februar erteilt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Ende April sollen in Steinpleis die ersten Bagger rollen. Neben dem Einkaufszentrum Pleißen-Center beginnt damit ein Bauprojekt, das die Stadt Werdau über Jahre hinweg beschäftigt hat. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt den Zeitplan. Die Baugenehmigung hatte die Stadt bereits im Februar erteilt.