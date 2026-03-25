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Bald ist das große McDonald’s-Logo auch neben dem Pleißen-Center in Steinpleis zu sehen.
Bald ist das große McDonald’s-Logo auch neben dem Pleißen-Center in Steinpleis zu sehen. Foto: Paul Weaver/dpa
Bald ist das große McDonald’s-Logo auch neben dem Pleißen-Center in Steinpleis zu sehen.
Bald ist das große McDonald’s-Logo auch neben dem Pleißen-Center in Steinpleis zu sehen. Foto: Paul Weaver/dpa
Werdau
McDonald’s kommt nach Steinpleis: Baustart neben Pleißen-Center Ende April
Redakteur
Von Jochen Walther
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Lange wurde gesucht, jetzt steht der Zeitplan: Die Genehmigung liegt vor, die Eröffnung des Projekts ist im dritten Quartal vorgesehen.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: Ende April sollen in Steinpleis die ersten Bagger rollen. Neben dem Einkaufszentrum Pleißen-Center beginnt damit ein Bauprojekt, das die Stadt Werdau über Jahre hinweg beschäftigt hat. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigt den Zeitplan. Die Baugenehmigung hatte die Stadt bereits im Februar erteilt.
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