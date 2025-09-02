McDonald’s verdrängt Fahrschulen in Steinpleis: „Im schlimmsten Fall müsste ich die Motorradausbildung einstellen“

Wo heute Slalom gefahren wird, soll bald frittiert werden. Doch für viele junge Leute steht mehr auf dem Spiel als nur ein Übungsplatz: Fahrlehrer und Gemeinden suchen Ersatz – bisher ohne Erfolg.

Bremsen, ausweichen, Gas geben – das alles könnte für viele junge Fahrschüler bald nur noch Theorie sein. Denn ein geplanter McDonald's-Bau am Pleißen-Center in Steinpleis nimmt ihnen genau den Platz, auf dem sie bislang das Fahren lernen. Und bringt Dutzende Ausbildungen ins Schleudern. Deshalb ist auch Katharina Creutziger aus Fraureuth...