McDonald’s verdrängt Fahrschulen in Steinpleis: „Im schlimmsten Fall müsste ich die Motorradausbildung einstellen“

Werdau
Wo heute Slalom gefahren wird, soll bald frittiert werden. Doch für viele junge Leute steht mehr auf dem Spiel als nur ein Übungsplatz: Fahrlehrer und Gemeinden suchen Ersatz – bisher ohne Erfolg.
Bremsen, ausweichen, Gas geben – das alles könnte für viele junge Fahrschüler bald nur noch Theorie sein. Denn ein geplanter McDonald’s-Bau am Pleißen-Center in Steinpleis nimmt ihnen genau den Platz, auf dem sie bislang das Fahren lernen. Und bringt Dutzende Ausbildungen ins Schleudern. Deshalb ist auch Katharina Creutziger aus Fraureuth...
