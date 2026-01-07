Medienpädagogin will in Werdau Filterblasen und weitere zweifelhafte Phänome im Internet beleuchten

Das Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau präsentiert einen Abend zum „Umgang mit Falschmeldungen im Internet“. Medienpädagogin Annika Schulz erklärt, warum Fake News gedeihen.

Im Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau steht für Dienstag, 13. Januar, das Thema Falschmeldungen im Internet auf dem Programm. Ab 18 Uhr informiert Medienpädagogin Annika Schulz über die Erkennung und Verbreitung von Fake News, wurde mitgeteilt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten. Ziel ist es, Wissen über digitale...