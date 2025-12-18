Mega-Abriss in Werdau: 100 Wohnungen weniger und mehr Platz für Neues

Nach dem Abriss von drei DDR-Plattenbauten im Stadtteil Kranzberg geht das Rückbauprogramm weiter: Bis 2030 sollen weitere Blöcke weichen – für mehr Grün und ein aufgewertetes Viertel.

Wo einst graue DDR-Plattenbauten den Blick versperrten, öffnet sich nun der Himmel über Kranzberg. Viele Schaulustige verfolgten in den Vorwochen den Abriss der drei Blöcke an der Ernst-Busch-Straße – für die Nachbarschaft ein ungewöhnlicher Anblick. 100 Wohnungen sind damit verschwunden, ein nächster Schritt im groß angelegten...