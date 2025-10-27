Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Mensch ärgere Dich nicht“ & Co.: Beton-Spieletisch feiert Premiere in Crimmitschau

Kurz nach der Einweihung der Sitzgruppe wurden die Spiele von den Besuchern getestet.
Kurz nach der Einweihung der Sitzgruppe wurden die Spiele von den Besuchern getestet. Bild: Reinhard Wolf
Werdau
„Mensch ärgere Dich nicht“ & Co.: Beton-Spieletisch feiert Premiere in Crimmitschau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Tiergehege in Sahnpark haben die Mitstreiter des Fördervereins mit Spenden und Hilfe vom Bauhof eine Spieleplatte eingeweiht – pünktlich zum traditionellen Kinderherbstfest.

Beim Kinderherbstfest im Crimmitschauer Sahnpark hat am Samstag eine ganz besondere Attraktion Premiere gefeiert: Ein Spieletisch aus Beton, der gleich die ersten Partien „Mensch ärgere Dich nicht“ sah. Kaum war das Band durchschnitten, hockten die ersten Familien über dem neuen Tisch, klopften Spielfiguren auf die bunten Spielfelder und...
Mehr Artikel