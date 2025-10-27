„Mensch ärgere Dich nicht“ & Co.: Beton-Spieletisch feiert Premiere in Crimmitschau

Im Tiergehege in Sahnpark haben die Mitstreiter des Fördervereins mit Spenden und Hilfe vom Bauhof eine Spieleplatte eingeweiht – pünktlich zum traditionellen Kinderherbstfest.

Beim Kinderherbstfest im Crimmitschauer Sahnpark hat am Samstag eine ganz besondere Attraktion Premiere gefeiert: Ein Spieletisch aus Beton, der gleich die ersten Partien „Mensch ärgere Dich nicht“ sah. Kaum war das Band durchschnitten, hockten die ersten Familien über dem neuen Tisch, klopften Spielfiguren auf die bunten Spielfelder und...