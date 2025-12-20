Mieter frieren vor Weihnachten in Werdau: „Dann ist meine Kaution bestimmt auch futsch“

Vor dem Jahreswechsel bleibt die Heizung im Wohnquartier an der Ziegelstraße aus: Die Werdauer Großvermieter vermitteln Ersatzwohnungen. Und der Eigentümer? Bleibt weiter verschwunden.

Bärbel Zimmermann hat ihre Mutter gewarnt, dass es kalt wird. Aber wie kalt es in der Wohnung wirklich ist, ahnte sie nicht, bis sie selbst den Heizlüfter in die Ecke stellte. Anfang der Woche wurde in dem Wohnquartier an der Ziegelstraße 4, 4a bis 4c in Werdau die Fernwärme abgestellt – mitten im Advent, bei Frost und klammen Wänden. Die...