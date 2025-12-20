MENÜ
Daniela Frank hat wie Nachbar René Frick pünktlich die Miete überwiesen. Beide sind sauer auf ihren Vermieter, wollen nur noch weg. Sie hoffen auf die Hilfe der Werdauer Großvermieter.
Auch der große Hof des Wohnkomplexes in Werdau gibt kein gutes Bild ab.
Blick auf das Wohnensemble an der Ziegelstraße. Mieter berichten von Schimmel in ihrer Wohnung.
Daniela Frank hat wie Nachbar René Frick pünktlich die Miete überwiesen. Beide sind sauer auf ihren Vermieter, wollen nur noch weg. Sie hoffen auf die Hilfe der Werdauer Großvermieter.
Auch der große Hof des Wohnkomplexes in Werdau gibt kein gutes Bild ab.
Blick auf das Wohnensemble an der Ziegelstraße. Mieter berichten von Schimmel in ihrer Wohnung.
Werdau
Mieter frieren vor Weihnachten in Werdau: „Dann ist meine Kaution bestimmt auch futsch“
Redakteur
Von Jochen Walther
Vor dem Jahreswechsel bleibt die Heizung im Wohnquartier an der Ziegelstraße aus: Die Werdauer Großvermieter vermitteln Ersatzwohnungen. Und der Eigentümer? Bleibt weiter verschwunden.

Bärbel Zimmermann hat ihre Mutter gewarnt, dass es kalt wird. Aber wie kalt es in der Wohnung wirklich ist, ahnte sie nicht, bis sie selbst den Heizlüfter in die Ecke stellte. Anfang der Woche wurde in dem Wohnquartier an der Ziegelstraße 4, 4a bis 4c in Werdau die Fernwärme abgestellt – mitten im Advent, bei Frost und klammen Wänden. Die...
