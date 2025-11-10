Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Mini-Züchterin ganz groß: Anna räumt Ehrenpreis in Crimmitschau ab

Anna Böwer, hier mit Mutter Stephanie Hemmann, zeigt stolz ihren Ehrenpreis.
Anna Böwer, hier mit Mutter Stephanie Hemmann, zeigt stolz ihren Ehrenpreis. Bild: Wagner
Anna Böwer, hier mit Mutter Stephanie Hemmann, zeigt stolz ihren Ehrenpreis.
Anna Böwer, hier mit Mutter Stephanie Hemmann, zeigt stolz ihren Ehrenpreis. Bild: Wagner
Werdau
Mini-Züchterin ganz groß: Anna räumt Ehrenpreis in Crimmitschau ab
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die sechsjährige Anna Böwer aus Lauenhain liebt ihre Hühner – und wurde jetzt bei der Vereinsschau in Crimmitschau zur Jugendkreismeisterin gekürt.

Strahlende Augen, Hühnerliebe und ein Pokal: Für die sechsjährige Anna Böwer war das Wochenende ein besonderes. Bei der Vereinsschau in Crimmitschau erhielt sie als Jugendkreismeisterin einen Ehrenpreis – und zwar mit einem ihrer Hühner der Rasse Sebright, gold-schwarz gesäumt. Die Lauenhainerin half nicht nur beim Füttern, Ausmisten und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
04.11.2025
2 min.
Crimmitschau: Fast 100 Kleintierzüchter stellen nahezu 700 Tiere aus
Sebastian Latour (l.) und Thomas Raschke bei der Bewertung eines Huhnes.
Der Dänkritz-Lauterbacher Verein feiert mit dieser Schau sein 100-jähriges Bestehen. Weitere Züchter beteiligen sich.
Roland Wagner
14:20 Uhr
1 min.
Tierisch was los: 50. Kleintierschau in Fraureuth mit Tombola
Ohne Preisrichter läuft nichts: Joachim Kapp beim Vermessen der Ohren eines Kaninchens.
Kaninchen, Hühner und Tauben: In der Agrargenossenschaft Gospersgrün zeigen Züchter mehr als 200 Tiere – darunter Beiträge junger Tierfreunde.
Roland Wagner
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
Mehr Artikel