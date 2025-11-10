Mini-Züchterin ganz groß: Anna räumt Ehrenpreis in Crimmitschau ab

Werdau
Die sechsjährige Anna Böwer aus Lauenhain liebt ihre Hühner – und wurde jetzt bei der Vereinsschau in Crimmitschau zur Jugendkreismeisterin gekürt.
Strahlende Augen, Hühnerliebe und ein Pokal: Für die sechsjährige Anna Böwer war das Wochenende ein besonderes. Bei der Vereinsschau in Crimmitschau erhielt sie als Jugendkreismeisterin einen Ehrenpreis – und zwar mit einem ihrer Hühner der Rasse Sebright, gold-schwarz gesäumt. Die Lauenhainerin half nicht nur beim Füttern, Ausmisten und...
