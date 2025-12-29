MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Miniaturwelten in Seelingstädt: Ausstellung mit rollender Landstraße und Frauenkirche

Auch die Gartenbahnanlage des Vereins ist während der Ausstellung in Aktion zu erleben.
Auch die Gartenbahnanlage des Vereins ist während der Ausstellung in Aktion zu erleben. Bild: Roland Wagner
Auch die Gartenbahnanlage des Vereins ist während der Ausstellung in Aktion zu erleben.
Auch die Gartenbahnanlage des Vereins ist während der Ausstellung in Aktion zu erleben. Bild: Roland Wagner
Werdau
Miniaturwelten in Seelingstädt: Ausstellung mit rollender Landstraße und Frauenkirche
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Züge fahren millimetergenau, Laster rollen auf Schienen, Glocken erklingen: Die Modellbahnausstellung in Seelingstädt fasziniert mit Technik, Details und einer Prise Nostalgie.

Güterzüge rattern durch verschneite Miniaturlandschaften, Laster werden verladen, Züge fahren millimetergenau im Takt – im „Haus der Modellbahn“ in Seelingstädt öffnen sich im Januar wieder die Türen für Freunde der kleinen Spur. Der örtliche Modellbahnclub zeigt ein breites Spektrum an Technik, Geschichte und Detailverliebtheit. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
1 min.
Werdau: Wenn ein ganzes Dorf Händels „Messias“ singt
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius.
Der Gesangverein Langenbernsdorf präsentiert festliche Musik mit Orchester und Schulchor – diesmal in der Kirche St. Bonifazius.
Jochen Walther
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
14:15 Uhr
2 min.
Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus
Silvio Fischer gehört bei den Hornets Niederlungwitz zu den Leistungsträgern.
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Torsten Ewers
14:22 Uhr
3 min.
Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
23 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes: "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz." (Archivbild)
Bahn und Bund treiben mit Rekordsummen die Sanierung des Schienennetzes voran. Warum Fahrgäste trotzdem weiter mit Verspätungen und maroden Gleisen kämpfen müssen.
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
14.11.2025
1 min.
Verzögerung bei Straßensanierung in Langenbernsdorf: Hauptstraße länger dicht
Die Erneuerung der Hauptstraße in Langenbernsdorf zieht sich bis Ende des Monats hin.
Die Sanierung der Hauptstraße dauert länger als geplant. Die Vollsperrung bleibt – Umwege über Werdau und Langenhessen sind weiter nötig.
Jochen Walther
Mehr Artikel