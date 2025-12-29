Miniaturwelten in Seelingstädt: Ausstellung mit rollender Landstraße und Frauenkirche

Züge fahren millimetergenau, Laster rollen auf Schienen, Glocken erklingen: Die Modellbahnausstellung in Seelingstädt fasziniert mit Technik, Details und einer Prise Nostalgie.

Güterzüge rattern durch verschneite Miniaturlandschaften, Laster werden verladen, Züge fahren millimetergenau im Takt – im „Haus der Modellbahn“ in Seelingstädt öffnen sich im Januar wieder die Türen für Freunde der kleinen Spur. Der örtliche Modellbahnclub zeigt ein breites Spektrum an Technik, Geschichte und Detailverliebtheit. Im...