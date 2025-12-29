Miniaturwelten in Seelingstädt: Ausstellung mit rollender Landstraße und Frauenkirche

Werdau
Züge fahren millimetergenau, Laster rollen auf Schienen, Glocken erklingen: Die Modellbahnausstellung in Seelingstädt fasziniert mit Technik, Details und einer Prise Nostalgie.
Güterzüge rattern durch verschneite Miniaturlandschaften, Laster werden verladen, Züge fahren millimetergenau im Takt – im „Haus der Modellbahn“ in Seelingstädt öffnen sich im Januar wieder die Türen für Freunde der kleinen Spur. Der örtliche Modellbahnclub zeigt ein breites Spektrum an Technik, Geschichte und Detailverliebtheit. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.