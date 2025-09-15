Mit Herz, Humor und Roteiche: Mannichswalde auf dem Siegertreppchen

Mit 40 Engagierten fuhr der Crimmitschauer Ortsteil nach Hoyerswerda – und kam mit Platz 3 und 5000 Euro Prämie zurück. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugte das Miteinander.

