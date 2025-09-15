Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Mit Herz, Humor und Roteiche: Mannichswalde auf dem Siegertreppchen

Auf der Bühne in Hoyerswerda war die Freude bei den Mannichswaldern groß.
Auf der Bühne in Hoyerswerda war die Freude bei den Mannichswaldern groß. Bild: Scheibel/Stadt
Auf der Bühne in Hoyerswerda war die Freude bei den Mannichswaldern groß.
Auf der Bühne in Hoyerswerda war die Freude bei den Mannichswaldern groß. Bild: Scheibel/Stadt
Werdau
Mit Herz, Humor und Roteiche: Mannichswalde auf dem Siegertreppchen
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 40 Engagierten fuhr der Crimmitschauer Ortsteil nach Hoyerswerda – und kam mit Platz 3 und 5000 Euro Prämie zurück. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugte das Miteinander.

Nur knapp das Bundesfinale verpasst, doch die Freude ist groß: Mannichswalde belegt den dritten Platz im sächsischen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Mit Herzblut, Engagement und einer Prise Humor überzeugte der Ortsteil von Crimmitschau die Jury – und sicherte sich nicht nur Preisgeld, sondern auch eine Roteiche. Mit 40 Leuten im Bus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
13.09.2025
2 min.
Ruppendorf gewinnt Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Ruppendorf und Dörgenhausen vertreten Sachsen im Bundesfinale des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". (Symbolbild)
17 Dörfer standen im Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Nun stehen die Gewinner fest. Der erste Preis geht in das Osterzgebirge. Damit haben die Preisträger gepunktet.
01.09.2025
3 min.
Kaffeegeruch statt Kirchenglocken: Warum beim Dorffrühstück in Mannichswalde 130 Plätze nicht reichen
Im Laubengang in Mannichswalde können die Gäste an den Tischen Platz nehmen und sich stärken.
Ein Platz wird zum Café, Fremde zu Tischnachbarn und Frühstück zum Fest: In dem Crimmitschauer Ortsteil zeigt ein Verein, wie herzhaft gelebte Gemeinschaft schmeckt.
Jochen Walther
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
Mehr Artikel