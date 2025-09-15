Mit Herz, Humor und Roteiche: Mannichswalde auf dem Siegertreppchen

Werdau
Mit 40 Engagierten fuhr der Crimmitschauer Ortsteil nach Hoyerswerda – und kam mit Platz 3 und 5000 Euro Prämie zurück. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugte das Miteinander.
Nur knapp das Bundesfinale verpasst, doch die Freude ist groß: Mannichswalde belegt den dritten Platz im sächsischen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Mit Herzblut, Engagement und einer Prise Humor überzeugte der Ortsteil von Crimmitschau die Jury – und sicherte sich nicht nur Preisgeld, sondern auch eine Roteiche. Mit 40 Leuten im Bus...
