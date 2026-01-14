Mitgliederversammlung beim ETC Crimmitschau: So sieht der neue Vorstand aus

Der Verein, der rund 700 Mitglieder zählt, stellt sich personell zum Teil neu auf. Im Theater fand am Mittwochabend die Mitgliederversammlung statt. Wer die Aufgaben von Lutz Höfer als Eishockey-Obmann übernimmt. Bei einer Entscheidung musste lange gezählt werden.

