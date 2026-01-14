MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Mitgliederversammlung beim ETC Crimmitschau: So sieht der neue Vorstand aus

Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde.
Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde. Bild: Holger Frenzel
Mehr als 250 Mädchen und Jungen spielen in den Nachwuchsteams des ETC Crimmitschau. Im Vorstand gibt es Veränderungen.
Mehr als 250 Mädchen und Jungen spielen in den Nachwuchsteams des ETC Crimmitschau. Im Vorstand gibt es Veränderungen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Lutz Höfer hört als Eishockey-Obmann auf.
Lutz Höfer hört als Eishockey-Obmann auf. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Rund 150 Mitglieder verfolgen die Versammlung im Theater-Foyer.
Rund 150 Mitglieder verfolgen die Versammlung im Theater-Foyer. Bild: Holger Frenzel
Kevin Mark ist der neue Eishockey-Obmann.
Kevin Mark ist der neue Eishockey-Obmann. Bild: Holger Frenzel
Bei acht Enthaltungen wurde Daniel Sonntag zum Vorsitzenden gewählt.
Bei acht Enthaltungen wurde Daniel Sonntag zum Vorsitzenden gewählt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde.
Einmal alle zusammen: Lukas Spitzner, Peggy Meißner, Kevin Mark, Tom Höhne, Daniel Sonntag und Christopher Wilde. Bild: Holger Frenzel
Mehr als 250 Mädchen und Jungen spielen in den Nachwuchsteams des ETC Crimmitschau. Im Vorstand gibt es Veränderungen.
Mehr als 250 Mädchen und Jungen spielen in den Nachwuchsteams des ETC Crimmitschau. Im Vorstand gibt es Veränderungen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Lutz Höfer hört als Eishockey-Obmann auf.
Lutz Höfer hört als Eishockey-Obmann auf. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Rund 150 Mitglieder verfolgen die Versammlung im Theater-Foyer.
Rund 150 Mitglieder verfolgen die Versammlung im Theater-Foyer. Bild: Holger Frenzel
Kevin Mark ist der neue Eishockey-Obmann.
Kevin Mark ist der neue Eishockey-Obmann. Bild: Holger Frenzel
Bei acht Enthaltungen wurde Daniel Sonntag zum Vorsitzenden gewählt.
Bei acht Enthaltungen wurde Daniel Sonntag zum Vorsitzenden gewählt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Update
Werdau
Mitgliederversammlung beim ETC Crimmitschau: So sieht der neue Vorstand aus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein, der rund 700 Mitglieder zählt, stellt sich personell zum Teil neu auf. Im Theater fand am Mittwochabend die Mitgliederversammlung statt. Wer die Aufgaben von Lutz Höfer als Eishockey-Obmann übernimmt. Bei einer Entscheidung musste lange gezählt werden.

Breiter und zum Teil mit neuem Personal versucht sich der Vorstand des ETC Crimmitschau aufzustellen. Zuletzt gab es etliche personelle Turbulenzen. Der Verein zählt rund 700 Mitglieder. Am Mittwochabend findet die Mitgliederversammlung im Theater statt. Rund 150 Mitglieder sitzen aktuell im Theater-Foyer. Von den Eispiraten nehmen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
13.01.2026
3 min.
ETC Crimmitschau wählt Vorstand: Sitzen bald Fanvertreter in der Chefetage des Stammvereins?
Blick in die Heine-Kurve. Eispiraten-Fans sollen Interesse an einem Engagement im ETC-Vorstand zeigen.
Nach personellen Turbulenzen findet am Mittwochabend die Mitgliederversammlung statt. Rund 800 Mitglieder gehören zum Verein. Ein Ziel: Der Vorstand soll breiter aufgestellt werden.
Holger Frenzel
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
13:00 Uhr
4 min.
Rote Zahlen, große Probleme und runder Geburtstag: Diese Aufgaben warten auf den neuen Vorstand des ETC Crimmitschau
Daniel Sonntag hat im August die Aufgaben des Vorsitzenden von Matthias Gerth übernommen. Der 47-Jährige wurde im Amt bestätigt – bei acht Enthaltungen.
Applaus war zur Mitgliederversammlung für 9000 Stunden im Trainer-Ehrenamt und ein Olympia-Ticket zu hören. Der Vorstand verjüngt sich. Wer Verantwortung übernehmen will und wo sich die Eispiraten-Bosse enthalten haben.
Holger Frenzel
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
Mehr Artikel