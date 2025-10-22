Modellbahner in Neukirchen: Wo vor der Saison noch die Baumpflege ansteht

Werdau
Wer Modellbahnen einem großen Publikum präsentieren möchte, ist nicht nur mit Loks und Wagen beschäftigt. Wer mitbasteln möchte, kann bei den Neukirchener Modellbahnern gern vorbeischauen.
Die Tage werden merklich kürzer, der Herbst ist voll im Gang und die Zeit bis Weihnachten wird immer knapper. In rund sieben Wochen, am ersten Adventswochenende, kann man schon mal einen Hauch vorweihnachtliche Atmosphäre bei den Neukirchner Modellbahnfreunden schnuppern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.