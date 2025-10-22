Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Modellbahner in Neukirchen: Wo vor der Saison noch die Baumpflege ansteht

Till Weigel fixiert auf der neuen Anlage Bäume.
Till Weigel fixiert auf der neuen Anlage Bäume. Bild: Roland Wagner
Till Weigel fixiert auf der neuen Anlage Bäume.
Till Weigel fixiert auf der neuen Anlage Bäume. Bild: Roland Wagner
Werdau
Modellbahner in Neukirchen: Wo vor der Saison noch die Baumpflege ansteht
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer Modellbahnen einem großen Publikum präsentieren möchte, ist nicht nur mit Loks und Wagen beschäftigt. Wer mitbasteln möchte, kann bei den Neukirchener Modellbahnern gern vorbeischauen.

Die Tage werden merklich kürzer, der Herbst ist voll im Gang und die Zeit bis Weihnachten wird immer knapper. In rund sieben Wochen, am ersten Adventswochenende, kann man schon mal einen Hauch vorweihnachtliche Atmosphäre bei den Neukirchner Modellbahnfreunden schnuppern.
