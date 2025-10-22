Modellbahner in Neukirchen: Wo vor der Saison noch die Baumpflege ansteht

Wer Modellbahnen einem großen Publikum präsentieren möchte, ist nicht nur mit Loks und Wagen beschäftigt. Wer mitbasteln möchte, kann bei den Neukirchener Modellbahnern gern vorbeischauen.

Die Tage werden merklich kürzer, der Herbst ist voll im Gang und die Zeit bis Weihnachten wird immer knapper. In rund sieben Wochen, am ersten Adventswochenende, kann man schon mal einen Hauch vorweihnachtliche Atmosphäre bei den Neukirchner Modellbahnfreunden schnuppern.