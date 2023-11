Modellbahnschau: Ostseefähre legt zum ersten Mal in Langenhessen an

Die Modellbahnschau im Koberbach-Centrum hat zur Eröffnung mehr als 1000 Besucher angelockt. Auch am Buß- und Bettag und kommendes Wochenende ist geöffnet.

Es ist ein bisher einmaliger Anblick im Koberbach-Centrum des Werdauer Ortsteils Langenhessen: Seit Samstag liegt dort die Schweden-Fähre der TT-Line vor Anker und nimmt Lkws und Züge an Bord – das alles natürlich nur in Miniatur, um genau zu sein im Maßstab 1:120, also der Nenngröße TT. Gebaut wurde das Schiff ebenso wie die dazugehörige...