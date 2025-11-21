Modelleisenbahn als Winterhobby: Crimmitschauer gestaltet Miniaturwelt mit 60 Metern Gleis

Werdau
Wenn es draußen kalt wird, beginnt für Reinhard Krause die Modellbahn-Saison. In seinem Hobbyraum entsteht eine detailreiche Miniaturwelt – mit digitaler Technik und viel Herzblut.
Wenn die kalte Jahreszeit beginnt, blüht im Hobbyraum von Reinhard Krause das alte Kindheitsgefühl neu auf. Der 67-Jährige aus Crimmitschau widmet sich dann seinem ganz persönlichen Miniaturkosmos – einer liebevoll gestalteten Modelleisenbahnanlage, die über Jahre gewachsen ist. Die Erinnerung an die erste kleine Bahn, die sein Vater einst...
