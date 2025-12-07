Musikalisches Multitalent aus Westsachsen: „Ich würde so gern mal Nina Hagen treffen“

Ob Schlager oder Chansons - Manuela Klemm aus Fraureuth wechselt mühelos die Genres und beeindruckt mit stimmlicher Vielfalt. Auch Songs schreibt sie selbst. Ihr neustes Projekt heißt Heavy Metal.

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Dieses Zitat des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche ist das Lebensmotto von Manuela Klemm. In ihrer Dachgeschosswohnung an der Talstraße im Fraureuther Ortsteil Ruppertsgrün ist alles Musik. Ein Keyboard in der Ecke, Bassgitarren an den Wänden, ein eigenes Gesangsstudio spiegeln die Leidenschaft der...