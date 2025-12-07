Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Musikalisches Multitalent aus Westsachsen: „Ich würde so gern mal Nina Hagen treffen“

Im Gesangsstudio in ihrer Wohnung in Ruppertsgrün schreibt Manuela Klemm auch eigene Songs, die unter anderem bei Konzerten ihrer Band Madam Manü gespielt werden.
Im Gesangsstudio in ihrer Wohnung in Ruppertsgrün schreibt Manuela Klemm auch eigene Songs, die unter anderem bei Konzerten ihrer Band Madam Manü gespielt werden. Bild: Ralph Köhler
Manuela Klemm und Bodo Martin haben sich vor zwei Jahren in Zwickau kennengelernt und sind seitdem privat und musikalisch ein Team.
Manuela Klemm und Bodo Martin haben sich vor zwei Jahren in Zwickau kennengelernt und sind seitdem privat und musikalisch ein Team. Bild: Ralph Köhler
Gitarren an der Wand: In der Wohnung spiegelt sich die Liebe zur Musik in allen Räumen wider.
Gitarren an der Wand: In der Wohnung spiegelt sich die Liebe zur Musik in allen Räumen wider. Bild: Ralph Köhler
Im Gesangsstudio in ihrer Wohnung in Ruppertsgrün schreibt Manuela Klemm auch eigene Songs, die unter anderem bei Konzerten ihrer Band Madam Manü gespielt werden.
Im Gesangsstudio in ihrer Wohnung in Ruppertsgrün schreibt Manuela Klemm auch eigene Songs, die unter anderem bei Konzerten ihrer Band Madam Manü gespielt werden. Bild: Ralph Köhler
Manuela Klemm und Bodo Martin haben sich vor zwei Jahren in Zwickau kennengelernt und sind seitdem privat und musikalisch ein Team.
Manuela Klemm und Bodo Martin haben sich vor zwei Jahren in Zwickau kennengelernt und sind seitdem privat und musikalisch ein Team. Bild: Ralph Köhler
Gitarren an der Wand: In der Wohnung spiegelt sich die Liebe zur Musik in allen Räumen wider.
Gitarren an der Wand: In der Wohnung spiegelt sich die Liebe zur Musik in allen Räumen wider. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Musikalisches Multitalent aus Westsachsen: „Ich würde so gern mal Nina Hagen treffen“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Schlager oder Chansons - Manuela Klemm aus Fraureuth wechselt mühelos die Genres und beeindruckt mit stimmlicher Vielfalt. Auch Songs schreibt sie selbst. Ihr neustes Projekt heißt Heavy Metal.

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Dieses Zitat des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche ist das Lebensmotto von Manuela Klemm. In ihrer Dachgeschosswohnung an der Talstraße im Fraureuther Ortsteil Ruppertsgrün ist alles Musik. Ein Keyboard in der Ecke, Bassgitarren an den Wänden, ein eigenes Gesangsstudio spiegeln die Leidenschaft der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
28.11.2025
4 min.
Wie eine Pyramide ein ganzes Dorf in Westsachsen zusammenbringt
Am Samstag schieben die Beiersdorfer ihre Pyramide an. Uwe Neubauer (l.) und Johannes Badstübner bei letzten Vorbereitungen.
Aus einer Idee wurde ein Brauch mit Gags, Musik und einem Schubs. Die Beiersdorfer feiern kurz vorm ersten Advent 25 Jahre Pyramidenanschieben.
Annegret Riedel
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
17:00 Uhr
4 min.
Weihnachtsmarkt in Crimmitschau: Händler haben gute Nachrichten für Glühwein-Fans
Mädchen und Jungen der Kita „Sterntaler“ schauten am Donnerstag zu, wie Hausmeister Mario Lohmann die Bühne mit dem Adventskalender schmückte. Sie haben auch ein Bild dafür gemalt.
Bummeln, Schlemmen, Freunde treffen - von Freitag bis Sonntag lädt die Budenstadt vor dem Rathaus wieder dazu ein. Die Bühne gehört am Nachmittag den Kindern, am Abend den Livebands.
Annegret Riedel
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel