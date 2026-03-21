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Die Randalierer demolierten auch die Heckscheibe eines Opels.
Die Randalierer demolierten auch die Heckscheibe eines Opels. Foto: Mario Wemme/privat/Archiv
Die Randalierer demolierten auch die Heckscheibe eines Opels.
Die Randalierer demolierten auch die Heckscheibe eines Opels. Foto: Mario Wemme/privat/Archiv
Werdau
Nach Auto-Randale in Crimmitschau: Drei Jugendliche sind verurteilt
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Die damals 15- und 16-Jährigen richteten im November 2024 in der Südstadt und in Neukirchen/Pleiße Sachschaden in Höhe von 62.000 Euro an.

Drei Jugendliche sind am Amtsgericht Zwickau wegen Sachbeschädigung in insgesamt 13 Fällen verurteilt worden. Wie Gerichtssprecherin Anja Schneider mitteilte, kam dabei Jugendstrafrecht zur Anwendung. Zwei der Angeklagten erhielten eine Verwarnung, verbunden mit einer Geldauflage. Gegen den dritten Jugendlichen wurde eine Arbeitsauflage...
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