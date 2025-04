Nach Auto-Randalen in Crimmitschau: Sachschaden summiert sich auf 62.000 Euro – Polizei meldet Ermittlungserfolg

Drei Jugendliche sollen für die Sachbeschädigungen im November 2024 verantwortlich sein. Warum sich die Schadenssumme verdoppelt hat und was zum Alter der Tatverdächtigen bekannt ist.

Der Sachschaden nach einer Vandalismus-Serie in Crimmitschau und Neukirchen ist fast doppelt so hoch als bisher angenommen. Zwischen dem 19. und 20. November 2024 wurden 34 in der Südstadt von Crimmitschau und an der Werdauer Straße in Neukirchen abgestellte Fahrzeuge beschädigt – meistens handelt es sich um mit Steinen eingeschlagene...