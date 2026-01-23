Nach Beschwerden von Autofahrern: Werdau erneuert eine Huckelpiste

Die Arbeiten für die Sanierung der Straße in Werdau-Ost sollen zeitnah beginnen. 55.000 Euro sind veranschlagt.

Erhebliche Schäden weist in Werdau die Straße der Jugend im Bereich der Braustraße bis rund 200 Meter in Richtung Osten auf. „Auf diesem Abschnitt ist sie nicht mehr verkehrssicher“, sagt Karsten Piehler, zuständiger Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung. Es lägen mehrere berechtige Beschwerden von Verkehrsteilnehmer und...