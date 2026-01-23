MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Straße der Jugend in Werdau ist in einem sehr schlechten Zustand.
Die Straße der Jugend in Werdau ist in einem sehr schlechten Zustand. Bild: Ralph Köhler
Die Straße der Jugend in Werdau ist in einem sehr schlechten Zustand.
Die Straße der Jugend in Werdau ist in einem sehr schlechten Zustand. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Nach Beschwerden von Autofahrern: Werdau erneuert eine Huckelpiste
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten für die Sanierung der Straße in Werdau-Ost sollen zeitnah beginnen. 55.000 Euro sind veranschlagt.

Erhebliche Schäden weist in Werdau die Straße der Jugend im Bereich der Braustraße bis rund 200 Meter in Richtung Osten auf. „Auf diesem Abschnitt ist sie nicht mehr verkehrssicher“, sagt Karsten Piehler, zuständiger Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung. Es lägen mehrere berechtige Beschwerden von Verkehrsteilnehmer und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
10.12.2025
2 min.
Diese Brücke in Langenhessen wird bald saniert
Die Ischtbrücke im Oberdorf muss erneuert werden. Ein Beschluss dazu wurde am Dienstag gefasst.
Sie verbindet den Mittelweg mit der Dorfstraße. Statt Holz kommt Kunststoff zum Einsatz. Die Bauarbeiten sollen drei Monate dauern.
Annegret Riedel
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
02.01.2026
2 min.
Werdau: Holperpiste in der Südstadt soll für eine halbe Million Euro verschwinden
Ein Abschnitt der Straße „Am Stadtpark“ in Werdau wird ab dem Frühjahr erneuert.
Der Beginn der Bauarbeiten „Am Stadtpark“ ist für das Frühjahr geplant. Gleichzeitig werden Versorgungsleitungen erneuert.
Annegret Riedel
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
Mehr Artikel