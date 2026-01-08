MENÜ
  • Nach Geschäftsführer-Abgang: Landkreis Zwickau will noch im Januar neuen Chef für Werdauer Pleißental-Klinik finden

Werdau
Nach Geschäftsführer-Abgang: Landkreis Zwickau will noch im Januar neuen Chef für Werdauer Pleißental-Klinik finden
Von Jan-Dirk Franke
Gut zwei Wochen nach der Rücktrittsankündigung von Uwe Hantzsch läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. So ganz aus freiwilligen Stücken scheint der Klinikchef aber nicht zu gehen.

Die Rücktrittsankündigung kam überraschend einen Tag vor Weihnachten, inzwischen läuft die Suche nach einem neuen Geschäftsführer für die insolvente Pleißental-Klinik in Werdau auf Hochtouren. Bereits in den nächsten Tagen soll es erste Gespräche mit Interessenten geben, verlautet aus Aufsichtsratskreisen. Wahrscheinlich könne der...
