Nach Krankheit des Chefs: Jenaer Gruppe übernimmt Autohaus Hirsch in Crimmitschau

Als der Inhaber plötzlich ausfiel, stand der Traditionsbetrieb vor dem Aus. Nun ist die Lösung gefunden: Ein neuer Betreiber übernimmt. Er will Arbeitsplätze sowie den Standort langfristig sichern.

Als Ulrich Hirsch schwer erkrankte, stand nicht weniger als die Zukunft eines Traditionsbetriebs auf dem Spiel. Umso größer ist nun die Erleichterung: Für das Autohaus Hirsch in Crimmitschau ist nach Monaten der Unsicherheit eine Lösung gefunden worden. Die Nachricht von der geglückten Übernahme verbreitete sich schnell im Gewerbegebiet an... Als Ulrich Hirsch schwer erkrankte, stand nicht weniger als die Zukunft eines Traditionsbetriebs auf dem Spiel. Umso größer ist nun die Erleichterung: Für das Autohaus Hirsch in Crimmitschau ist nach Monaten der Unsicherheit eine Lösung gefunden worden. Die Nachricht von der geglückten Übernahme verbreitete sich schnell im Gewerbegebiet an...