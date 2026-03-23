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Der 81-jährige Peter Hirsch, der das Autohaus 1971 übernommen hatte, und Susanne Smuikat, die vom neuen Eigentümer als Betriebsleiterin des Standorts eingesetzt wurde.
Der 81-jährige Peter Hirsch, der das Autohaus 1971 übernommen hatte, und Susanne Smuikat, die vom neuen Eigentümer als Betriebsleiterin des Standorts eingesetzt wurde. Foto: Köhler
Sebastian Schälzky ist in der Werkstatt am Standort Crimmitschau als Kfz-Mechatroniker tätig.
Sebastian Schälzky ist in der Werkstatt am Standort Crimmitschau als Kfz-Mechatroniker tätig. Foto: Köhler
Jesko Bauersachs ist froh, dass das Crimmitschauer Autohaus die Jenaer Unternehmensgruppe verstärkt.
Jesko Bauersachs ist froh, dass das Crimmitschauer Autohaus die Jenaer Unternehmensgruppe verstärkt. Foto: Köhler
Der 81-jährige Peter Hirsch, der das Autohaus 1971 übernommen hatte, und Susanne Smuikat, die vom neuen Eigentümer als Betriebsleiterin des Standorts eingesetzt wurde.
Der 81-jährige Peter Hirsch, der das Autohaus 1971 übernommen hatte, und Susanne Smuikat, die vom neuen Eigentümer als Betriebsleiterin des Standorts eingesetzt wurde. Foto: Köhler
Sebastian Schälzky ist in der Werkstatt am Standort Crimmitschau als Kfz-Mechatroniker tätig.
Sebastian Schälzky ist in der Werkstatt am Standort Crimmitschau als Kfz-Mechatroniker tätig. Foto: Köhler
Jesko Bauersachs ist froh, dass das Crimmitschauer Autohaus die Jenaer Unternehmensgruppe verstärkt.
Jesko Bauersachs ist froh, dass das Crimmitschauer Autohaus die Jenaer Unternehmensgruppe verstärkt. Foto: Köhler
Werdau
Nach Krankheit des Chefs: Jenaer Gruppe übernimmt Autohaus Hirsch in Crimmitschau
Redakteur
Von Jochen Walther
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Als der Inhaber plötzlich ausfiel, stand der Traditionsbetrieb vor dem Aus. Nun ist die Lösung gefunden: Ein neuer Betreiber übernimmt. Er will Arbeitsplätze sowie den Standort langfristig sichern.

Als Ulrich Hirsch schwer erkrankte, stand nicht weniger als die Zukunft eines Traditionsbetriebs auf dem Spiel. Umso größer ist nun die Erleichterung: Für das Autohaus Hirsch in Crimmitschau ist nach Monaten der Unsicherheit eine Lösung gefunden worden. Die Nachricht von der geglückten Übernahme verbreitete sich schnell im Gewerbegebiet an...
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