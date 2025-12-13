Nach Listerien-Rückruf in Langenbernsdorf: Fleischerei Oertel darf bald wieder verkaufen

Werdau
Nach dem Fund gefährlicher Keime in Kümmel- und Knoblauchbratwurst gibt das Landratsamt Greiz vorsichtig Entwarnung: Der Verkauf könnte bald wieder starten – unter einer wichtigen Bedingung.
Listerien-Gefahr bei Bratwurst in Langenbernsdorf: Nach einem Rückruf im November gibt das Landratsamt Greiz nun vorsichtig Entwarnung – die Gesundheitsgefahr sei unter Kontrolle. Die Fleischerei Oertel dürfe ihre Produkte voraussichtlich bald wieder verkaufen. „Voraussetzung ist, dass mikrobiologische Eigenkontrollen zeigen, dass keine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.