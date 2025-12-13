MENÜ
  • Nach Listerien-Rückruf in Langenbernsdorf: Fleischerei Oertel darf bald wieder verkaufen

Die Thüringener Fleischerei Oertel hat auch eine Filiale in Langenbernsdorf.
Die Thüringener Fleischerei Oertel hat auch eine Filiale in Langenbernsdorf. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Nach Listerien-Rückruf in Langenbernsdorf: Fleischerei Oertel darf bald wieder verkaufen
Redakteur
Von Jochen Walther
Nach dem Fund gefährlicher Keime in Kümmel- und Knoblauchbratwurst gibt das Landratsamt Greiz vorsichtig Entwarnung: Der Verkauf könnte bald wieder starten – unter einer wichtigen Bedingung.

Listerien-Gefahr bei Bratwurst in Langenbernsdorf: Nach einem Rückruf im November gibt das Landratsamt Greiz nun vorsichtig Entwarnung – die Gesundheitsgefahr sei unter Kontrolle. Die Fleischerei Oertel dürfe ihre Produkte voraussichtlich bald wieder verkaufen. „Voraussetzung ist, dass mikrobiologische Eigenkontrollen zeigen, dass keine...
