Nach Sanierung: Zufahrt zum Pleißen-Center in Steinpleis ab Freitagnachmittag frei

Gute Nachrichten für Autofahrer: Der Straßenbau am Einkaufszentrum ist früher fertig als geplant. Statt bis September dauerten die Arbeiten zwei Wochen.

Die Straßenbauarbeiten nahe dem Pleißen-Center im Werdauer Ortsteil Steinpleis werden vorzeitig beendet. Sie sollten sich ursprünglich bis Anfang September hinziehen. Wie Sigrid Rehak, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, kann der Verkehr am Freitagnachmittag wieder ungehindert zwischen der Zufahrt...