Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Nach Spendenaufruf: Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen

Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig. Bild: Privat
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig. Bild: Privat
Werdau
Nach Spendenaufruf: Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.

Eine Reise mit der Familie an die Ostsee: Diesen Herzenswunsch kann sich Sandra Wittig aus Zwickau nun erfüllen. Die 53-Jährige ist unheilbar an Brustkrebs erkrankt. Seit 2016 gehört sie als Pflegefachkraft zum Team der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in Werdau. Ihre Kolleginnen und Kollegen wollten die Zwickauerin unterstützen und starteten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
4 min.
Keine Heilung für krebskranke Zwickauerin: Kollegen sammeln Spenden für Familienurlaub an der Ostsee
An der Ostsee haben Sandra Wittig und ihr Ehemann Andreas schon einige schöne Urlaube verlebt.
Sandra Wittig ist unheilbar an Brustkrebs erkrankt. Ihre Arbeitskollegen von der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau haben jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihr einen großen Traum zu erfüllen.
Annegret Riedel
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:20 Uhr
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
3 min.
„Automaten-König“ aus Zwickau eröffnet Laden in der Werdauer Innenstadt
In dieser Woche befüllt Yunus Boral noch die Automaten im neuen Geschäft am Werdauer Kirchplatz.
In dem 24-Stunden-Shop von Yunus Boral gibt es Snacks, Kosmetikartikel, Kaffee... Bei Getränken ist die Auswahl aber eingeschränkt. Warum eigentlich?
Annegret Riedel
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel