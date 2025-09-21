Nach Spendenaufruf: Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen

Werdau
Das Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Eine Reise mit der Familie an die Ostsee: Diesen Herzenswunsch kann sich Sandra Wittig aus Zwickau nun erfüllen. Die 53-Jährige ist unheilbar an Brustkrebs erkrankt. Seit 2016 gehört sie als Pflegefachkraft zum Team der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in Werdau. Ihre Kolleginnen und Kollegen wollten die Zwickauerin unterstützen und starteten...
