Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Nach Umzug ins neue Domizil: Was in einem speziellen Werdauer Laden jetzt viel besser als früher ist

Verkäuferin Cornelia Olma, Karsta Uhlemann und Gabriele Schewe (von links) im neuen Unverpackt-Laden in Werdau.
Verkäuferin Cornelia Olma, Karsta Uhlemann und Gabriele Schewe (von links) im neuen Unverpackt-Laden in Werdau. Bild: André Kleber
Verkäuferin Cornelia Olma, Karsta Uhlemann und Gabriele Schewe (von links) im neuen Unverpackt-Laden in Werdau.
Verkäuferin Cornelia Olma, Karsta Uhlemann und Gabriele Schewe (von links) im neuen Unverpackt-Laden in Werdau. Bild: André Kleber
Werdau
Nach Umzug ins neue Domizil: Was in einem speziellen Werdauer Laden jetzt viel besser als früher ist
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Genossenschaft „natürlich und unverpackt“ hat in der August-Bebel-Straße nahe der Annoncenuhr größere Räume gefunden. Damit werden den Kunden bald noch mehr unverpackte Produkte angeboten.

Ein appetitlich präsentiertes buntes Gemüseangebot, eine gemütliche Sitzmöglichkeit hinter der Schaufensterscheibe, viel Platz für die Warenpräsentation - der Unverpackt-Laden an der Werdauer Annoncenuhr hat am Donnerstag wieder seine Türen für die Kunden geöffnet. Am Wochenende sind die Mitglieder der Genossenschaft „natürlich und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
17:00 Uhr
3 min.
„Automaten-König“ aus Zwickau eröffnet Laden in der Werdauer Innenstadt
In dieser Woche befüllt Yunus Boral noch die Automaten im neuen Geschäft am Werdauer Kirchplatz.
In dem 24-Stunden-Shop von Yunus Boral gibt es Snacks, Kosmetikartikel, Kaffee... Bei Getränken ist die Auswahl aber eingeschränkt. Warum eigentlich?
Annegret Riedel
05.09.2025
1 min.
Eisdiele in Werdau: Nach plötzlicher Schließung gibt es einen neuen Interessenten
Eislieber sollen bald wieder in Werdau an der Bebelstraße zum Zuge kommen.
Ein Glauchauer möchte das Eiscafé an der August-Bebel-Straße wieder eröffnen.
Annegret Riedel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
Mehr Artikel