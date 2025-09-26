Nach Umzug ins neue Domizil: Was in einem speziellen Werdauer Laden jetzt viel besser als früher ist

Die Genossenschaft „natürlich und unverpackt“ hat in der August-Bebel-Straße nahe der Annoncenuhr größere Räume gefunden. Damit werden den Kunden bald noch mehr unverpackte Produkte angeboten.

Ein appetitlich präsentiertes buntes Gemüseangebot, eine gemütliche Sitzmöglichkeit hinter der Schaufensterscheibe, viel Platz für die Warenpräsentation - der Unverpackt-Laden an der Werdauer Annoncenuhr hat am Donnerstag wieder seine Türen für die Kunden geöffnet. Am Wochenende sind die Mitglieder der Genossenschaft „natürlich und...