Nach zweistündiger Debatte: Zwickauer Kreistag gibt grünes Licht für Klinikverbund Glauchau-Werdau

Die Pleißental-Klinik und das Klinikum in Glauchau werden künftig unter einem Dach agieren. Damit gibt es für Werdau eine Perspektive. Eine Sanierungsmaßnahme kann das Haus aber nicht wie geplant umsetzen.

Fast zwei Stunden lang wurde diskutiert, am Ende aber fiel die Entscheidung mit großer Mehrheit: Der geplante Klinikverbund im Landkreis Zwickau zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik kann entstehen. In einer Sondersitzung gab der Kreistag in Glauchau am Montag dafür grünes Licht. Nur zwei Kreisräte votierten dagegen, drei enthielten...