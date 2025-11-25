Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Nach zweistündiger Debatte: Zwickauer Kreistag gibt grünes Licht für Klinikverbund Glauchau-Werdau

Der Weg ist frei für den geplanten Klinikverbund zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik Werdau.
Der Weg ist frei für den geplanten Klinikverbund zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik Werdau. Bild: André Kleber
Agieren künftig unter einem Dach: Uwe Hantzsch, Geschäftsführer der Pleißental-Klinik, Anke Herzig, Chefin der Heimbetriebsgesellschaft Kirchberg, und Christian Wagner, Geschäftsführer des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau.
Agieren künftig unter einem Dach: Uwe Hantzsch, Geschäftsführer der Pleißental-Klinik, Anke Herzig, Chefin der Heimbetriebsgesellschaft Kirchberg, und Christian Wagner, Geschäftsführer des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau. Bild: Jan-Dirk Franke
Sitz des neuen Klinikverbundes soll Glauchau werden.
Sitz des neuen Klinikverbundes soll Glauchau werden. Bild: Andreas Kretschel
Der Weg ist frei für den geplanten Klinikverbund zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik Werdau.
Der Weg ist frei für den geplanten Klinikverbund zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik Werdau. Bild: André Kleber
Agieren künftig unter einem Dach: Uwe Hantzsch, Geschäftsführer der Pleißental-Klinik, Anke Herzig, Chefin der Heimbetriebsgesellschaft Kirchberg, und Christian Wagner, Geschäftsführer des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau.
Agieren künftig unter einem Dach: Uwe Hantzsch, Geschäftsführer der Pleißental-Klinik, Anke Herzig, Chefin der Heimbetriebsgesellschaft Kirchberg, und Christian Wagner, Geschäftsführer des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau. Bild: Jan-Dirk Franke
Sitz des neuen Klinikverbundes soll Glauchau werden.
Sitz des neuen Klinikverbundes soll Glauchau werden. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Nach zweistündiger Debatte: Zwickauer Kreistag gibt grünes Licht für Klinikverbund Glauchau-Werdau
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Pleißental-Klinik und das Klinikum in Glauchau werden künftig unter einem Dach agieren. Damit gibt es für Werdau eine Perspektive. Eine Sanierungsmaßnahme kann das Haus aber nicht wie geplant umsetzen.

Fast zwei Stunden lang wurde diskutiert, am Ende aber fiel die Entscheidung mit großer Mehrheit: Der geplante Klinikverbund im Landkreis Zwickau zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik kann entstehen. In einer Sondersitzung gab der Kreistag in Glauchau am Montag dafür grünes Licht. Nur zwei Kreisräte votierten dagegen, drei enthielten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
4 min.
Rettungsplan: Glauchauer Virchow-Klinikum soll Zukunft der Werdauer Pleißental-Klinik sichern
In Schieflage: die Pleißental-Klinik in Werdau.
Der Landkreis will beide Kliniken unter einem Dach bündeln – um Kosten zu sparen. Der Kreistag soll das Konzept noch im November absegnen. Auch mit dem Zwickauer HBK sollen Gespräche geführt werden.
Jan-Dirk Franke, Michael Stellner
09:30 Uhr
1 min.
Für Innovation und Zusammenarbeit: Firmen aus Mittelsachsen in Mittweida ausgezeichnet
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild).
Zum vierten Mal wurde der Mittelsachsen Award verliehen. Als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verwurzelung gab es ein besonderes Geschenk.
Franziska Bernhardt-Muth
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
15:00 Uhr
4 min.
Geplanter Klinikverbund im Landkreis Zwickau: Jetzt äußert sich Landrat Michaelis
Landrat Carsten Michaelis: „Es geht nicht um eine Klinik gegen die andere.“
Wenige Tage vor der entscheidenden Kreistagssitzung zur Rettung der insolventen Pleißental-Klinik meldet sich Carsten Michaelis zu Wort – und weist Kritik an dem Vorhaben zurück.
Jan-Dirk Franke
09:26 Uhr
2 min.
Südthailand kämpft mit Rekord-Fluten - Militär entsendet
In der Provinz Songkhla in Südthailand ist die Lage katastrophal.
Verzweifelte Hilferufe, knappe Vorräte: In Südthailand sind mehr als zwei Millionen Menschen von einem verheerenden Hochwasser betroffen. Auch Malaysia ist betroffen.
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel