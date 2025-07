Nachtfalter-Spektakel in Langenbernsdorf

Am Freitag erleuchtet ein besonderes Spektakel den Waldsportplatz. Entomologe Wolfgang Wagner nutzt spezielle Lichtquellen, um die Geheimnisse der Nachtfalter zu enthüllen. Welche Schätze hält die Nacht bereit?

Auf „Insekten-Lichtfang“ geht es am Freitag mit dem Naturschutzhelfer und Entomologen Wolfgang Wagner in Langenbernsdorf. Es ist eine Tatsache, dass „Motten“ zum Licht fliegen. Man kann diese Angewohnheit ausnutzen, um sie zu beobachten. Dafür wird eine helle Lichtquelle benötigt. Der Schmetterlingskundler setzt in der Regel keine...