Neuanfang nach Wohnungsbrand in Werdau: „Es gibt viele Leute, die ein großes Herz haben“

Die Werdauerin Bärbel Schlüssler verlor einen Tag vor Heiligabend durch ein Feuer ihre Wohnung. Nun hat sie dank der Unterstützung vieler wieder ein Zuhause. Aber ein Problem brennt den Anwohnern auf den Nägeln.

Hell, modern und trotzdem gemütlich – so hat sich Bärbel Schlüssler ihre Zwei-Raum-Wohnung eingerichtet. „Die letzten Möbel kamen erst vor einigen Tagen“, sagt die 56-Jährige, die damit ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen hat. Einen Tag vor Heiligabend vernichtete ein Brand im Kirchplatz 12 in Werdau ihre alte Wohnung. Ein...