Neue Schutzhütte am Parkteich im Crimmitscher Ortsteil Gablenz: Heimatverein zeigt, was ehrenamtlicher Einsatz schafft

Gemeinsam gebaut, bald gefeiert: In Gablenz entstand ein weiterer Rückzugsort am Spielplatz. Zur Einweihung am 13. Dezember lädt der Heimatverein ein – passend zur stimmungsvollen Jahreszeit.

Am Gablenzer Parkteich beweisen Ehrenamtliche, was Gemeinschaft bewirken kann. Mit handfestem Einsatz und einem langen Atem hat der Heimatverein ein weiteres Projekt fast vollendet – passend zur stillen Jahreszeit, aber keineswegs still im Tun. Der Vorsitzende Lutz Kaden bringt es augenzwinkernd auf den Punkt: „Wir haben einen Plan, würde...