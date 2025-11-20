Neue Schutzhütte am Parkteich im Crimmitscher Ortsteil Gablenz: Heimatverein zeigt, was ehrenamtlicher Einsatz schafft

Werdau
Gemeinsam gebaut, bald gefeiert: In Gablenz entstand ein weiterer Rückzugsort am Spielplatz. Zur Einweihung am 13. Dezember lädt der Heimatverein ein – passend zur stimmungsvollen Jahreszeit.
Am Gablenzer Parkteich beweisen Ehrenamtliche, was Gemeinschaft bewirken kann. Mit handfestem Einsatz und einem langen Atem hat der Heimatverein ein weiteres Projekt fast vollendet – passend zur stillen Jahreszeit, aber keineswegs still im Tun. Der Vorsitzende Lutz Kaden bringt es augenzwinkernd auf den Punkt: „Wir haben einen Plan, würde...
