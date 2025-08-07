Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neuer Aldi für Werdau: Doch wie viele Supermärkte hält eine Kleinstadt aus?

Zur Eröffnung des neu gebauten Aldi-Marktes an der Uferstraße in Werdau begrüßte Chefin Nena Mühlmann die ersten Kunden persönlich. Dazu gehörte auch Familie Singh.
Werdau
Neuer Aldi für Werdau: Doch wie viele Supermärkte hält eine Kleinstadt aus?
Von Jochen Walther
Moderner Flachbau, neue Technik, gelbe Rosen zur Eröffnung – in der Pleißestadt wächst das Angebot. Doch mit jedem neuen Markt gerät das Gleichgewicht der Supermarktlandschaft ins Wanken.

Blumen zur Begrüßung, moderne Technik und mehr Platz: Aldi hat seine neue Filiale in Werdau eröffnet – und trifft damit den Nerv der Kundschaft. Doch der Zuwachs im Einzelhandel wirft auch Fragen zur Zukunft der Nahversorgung in der Kleinstadt auf.
Mehr Artikel