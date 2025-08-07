Neuer Aldi für Werdau: Doch wie viele Supermärkte hält eine Kleinstadt aus?

Werdau
Moderner Flachbau, neue Technik, gelbe Rosen zur Eröffnung – in der Pleißestadt wächst das Angebot. Doch mit jedem neuen Markt gerät das Gleichgewicht der Supermarktlandschaft ins Wanken.
Blumen zur Begrüßung, moderne Technik und mehr Platz: Aldi hat seine neue Filiale in Werdau eröffnet – und trifft damit den Nerv der Kundschaft. Doch der Zuwachs im Einzelhandel wirft auch Fragen zur Zukunft der Nahversorgung in der Kleinstadt auf.
