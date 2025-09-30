Neuer Mann, große Fußstapfen: Falk Stier übernimmt das Landwirtschaftsmuseum in Blankenhain

Ein vertrautes Gesicht folgt auf Jürgen Knauss: Das Museum bekommt nach dem Tod seines prägenden Direktors eine neue Leitung. Der Kreistag hat die Personalie mit großer Mehrheit bestätigt.

Mit großer Mehrheit hat der Kreistag Falk Stier zum neuen Direktor des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain gewählt. Der 33-Jährige folgt auf Jürgen Knauss, der das Haus über Jahrzehnte geprägt hatte und Ende März verstorben war. Es war ein leiser Moment der Bestätigung, als 85 von 88 Kreisräten Stier ihr Vertrauen...