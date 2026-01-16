Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab

Werdau
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Lacher, stehende Ovationen und nachdenkliche Momente: Rund 400 Gäste feierten am Mittwochabend in der Stadthalle Werdau den traditionellen Neujahrsempfang. Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) schlug in seiner Neujahrsrede auch ernste Töne an und beschwor den Zusammenhalt der Stadtgemeinschaft. Die „Freie Presse“ hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.