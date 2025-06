Neukirchen: Fußgänger und Schulkinder müssen Umwege laufen

Ab der kommenden Woche wird die marode Treppenanlage am Grenzweg saniert. Dafür ist monatelang eine Sperrung nötig.

Die marode Treppenanlage am Grenzweg in Neukirchen wird ab der kommenden Woche erneuert. Die Mitglieder des Gemeinderates Neukirchen hatten dafür im April einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Bauarbeiten in einem Umfang von knapp 235.000 Euro werden von einer Firma aus Crimmitschau ausgeführt. Deshalb sind der Grenzweg von der Hausnummer...